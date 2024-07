Tennis, i canadesi Joni Colburne e Damian Smith vincono il memorial “Gaio Camporesi”

Nel segno del Canada. Si chiude con due successi nordamericani il torneo Tennis Europe Under 12 andato in scena sui campi del Tennis Villa Carpena di Forlì, il 5°memorial “Gaio Camporesi”. Sabato mattina sono andate in scena le finali più attese, quelle dei singolari. Nel match-clou femminile è andato in scena un derby tutto canadese vinto nettamente da Joni Colburne su Alessia Lungu per 6-1, 6-0. Anche in finale la giocatrice di Toronto ha rimarcato la sua superiorità tecnica sul resto delle partecipanti, una qualità tecnica notevole che si era vista già nella semifinale vinta esattamente con lo stesso punteggio sulla russa Amina Subkhangulova.

A seguire la finale maschile, con il calabrese Federico Toscano, autore di un gran torneo, opposto al canadese Damian Smith, altro bel prospetto del tennis mondiale. In questo match c’è stata più partita, il portacolori del Circolo Tennis “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria ha reso la vita difficile a Damian Smith che comunque alla fine ha prevalso con il punteggio di 6-3, 6-3. Al termine le premiazioni effettuate dai presidenti del Tennis Villa Carpena, Angela Bonoli, e dell’Asd Villa Carpena, Roberto Capparelli, dall’assessore allo sport del Comune di Forlì, Kevin Bravi, e da Gaddo Camporesi, figlio del grande Gaio Camporesi, vero pioniere dello sport forlivese. L’associazione Veterani dello Sport, rappresentata da Erio Masoni, ha premiato i due vincitori del singolare.

Presenti anche il direttore del torneo, il maestro Alberto Casadei, ed il collega Giovanni Pacchioni. Il Tennis Villa Carpena tornerà protagonista sulla scena organizzativa internazionale con il torneo Itf Men’s Future in programma dal 26 agosto al primo settembre.

Maschile, semifinali: Federico Toscano-Christian Drago (Ven) 6-0, 6-1, Damian Smith (Can)-Giovanni Di Leva 6-2, 2-6, 10-5.

Femminile, semifinali: Joni Colburne (Can)-Amina Subkhangulova (Rus) 6-1, 6-0, Alessia Lungu (Can)-Aliaksandra Unuchka (Rus) 6-0, 6-1.