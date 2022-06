Tennis, il Challenger 125 di Forlì rilancia: "Continueremo a crescere. Col Villa Carpena un progetto a lungo termine"

Neanche il tempo di festeggiare la splendida affermazione dell’azzurro Lorenzo Musetti, che il Challenger 125 di Forlì guarda già al futuro organizzativo. Un futuro che vuole essere ancora più prestigioso e da programmare nel tempo e con un orizzonte di medio-lungo termine. "Per noi organizzatori la settimana di tennis a Forlì appena conclusa è stata davvero forte con spalti sempre pieni, tantissima gente all’evento.- ha spiegato il manager Cosimo Napolitano della Nen Events che ha organizzato il Challenger 125 di Forlì -. La città ha risposto molto bene. Musetti ha rappresentato per Forlì un’attrattiva davvero enorme, ma è tutta la manifestazione che ha funzionato benissimo: allestimenti, comunicazione. E’ stato tutto molto apprezzato e gradito".

E poi c’è stato lo spettacolo tecnico di altissimo livello, con un vincitore, Lorenzo Musetti, che di fatto è già un top player mondiale, e con altri due giovani tennisti azzurri, Francesco Passaro e Matteo Gigante, che proprio a Forlì hanno compiuto salti di qualità decisivi per la loro carriera. "Forlì è stato un torneo con tanti giocatori di alto profilo e fin dai primi turni lo spettacolo tennistico è stato di qualità - ha aggiunto Napolitano -. Questo livello tecnico così alto è stato molto apprezzato, abbiamo assistito a match bellissimi premiati da una risposta di pubblico entusiasmante, che ci regala grande fiducia per il futuro. Abbiamo già parlato con il Tennis Club Villa Carpena, abbiamo ribadito che ci interessa un progetto ampio, con orizzonte pluriennale su cui lavorare; speriamo di fare ancora tanto cammino insieme e che istituzioni e aziende restino vicine a questo nostro ambizioso progetto che punta a un torneo di tennis a Forlì ancora di più alto livello”.

Il Challenger 125 di Forlì chiude la sua super settimana sulla terra rossa del Tennis Club Villa Carpena con numeri tecnici entusiasmanti, tanto da confermare Forlì come la “Tennis City d’Europa” per il 2022, con il miglior torneo del Circuito Challenger tra i quasi cento in calendario da inizio anno a oggi. Al termine del Challenger della Nen Events, i tennisti azzurri hanno compiuto salti eccezionali in avanti nella classifica mondiale Atp ufficializzata questo inizio settimana. In primis, Musetti, che rientra nei top 60 del mondo, al numero 57, grazie ai 125 punti conquistati a Forlì. Ma volano anche gli altri giovani azzurri. In particolare il ventunenne Passaro, che dopo la finale di domenica sale al numero 273 Atp, da 367 della scorsa settimana. E ancora, il ventenne Gigante, che grazie alla semifinale di Forlì sale da numero 503 a numero 333 del mondo; entrambi hanno ottenuto il proprio best ranking grazie agli exploit di Forlì.