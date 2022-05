Tennis, il Challenger di Forlì annuncia la prima stella: l'ex numero 7 al mondo Fernando Verdasco

Un fuoriclasse al Challenger 125 di Forlì. SI tratta dello spagnolo Fernando Verdasco, già numero 7 del mondo e tre volte vincitore

della Coppa Davis, che sarà una delle stelle del torneo internazionale Atp della città romagnola, sulla terra rossa del TC Villa Carpena, organizzato da Nen Events e che rappresenta il torneo più prestigioso e più ricco d’Italia (1345mila euro di montepremi), tra i Challenger organizzati nei primi sei mesi del 2022.

Verdasco, che nella sua lunga carriera ha battuto tutti i più grandi campioni del tennis mondiale, compresi Roger Federer e Rafa Nadal, a 38 anni è ancora uno dei tennisti più amati dagli appassionati nel circuito Atp, per il suo talento e per il suo gioco spettacolare. Ha vinto 7 tornei Atp Tour in carriera e vanta 70 partecipazioni nei tornei del Grande Slam.

Tra i giocatori italiani più attesi in Romagna, ci sarà sicuramente Flavio Cobolli, talento romano di 19 anni, già n.143 del mondo e in grande ascesa nel circuito Atp. Cobolli ha l’età è il talento per seguire le orme di connazionali come Jannik Sinner e Lorenzo Musetti e a Forlì punta a un ulteriore salto di qualità per avvicinare in classifica i top 100 mondiali.