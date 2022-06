Tennis, il Challenger di Forlì sarà azzurro: in finale c’è anche Musetti

Lorenzo Musetti rispetta i pronostici e conquista la finale del Challenger 125 di Forlì, sui campi in terra rossa del TC Villa Carpena; davanti a oltre mille appassionati, sul campo centrale del club romagnolo, il numero 1 del torneo ha battuto in rimonta, 3-6 6-1 6-1 il ventenne Matteo Gigante, in due ore di gioco. Per il quarto incontro consecutivo l’azzurro di Carrara, 20 anni e n.66 del mondo, passa il turno al terzo set. Domenica Musetti giocherà la sua quarta finale in carriera nel circuito Challenger (una vittoria e due sconfitte), affronterà in un derby tutto italiano il ventunenne perugino Francesco Passaro, sorpresa del torneo e numero 366 del mondo. Contro Musetti Gigante ha giocato molto bene nel primo set chiuso al nono gioco, poi la reazione di Musetti è stata eccellente. L’azzurro ha macinato gioco e punti vincenti, chiudendo la sfida con un doppio 6-1 e dimostrando, tra l’altro, una notevole condizione fisica. Domenica la finale si giocherà con inizio alle ore 18 e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis.