Tennis, il Villa Carpena conquista lo scudetto Under 14 maschile

La squadra Under 14 maschile del Villa Carpena ha domimato la Final Eight dei

campionati italiani Under 14 maschili. Un risultato straordinario se si pensa che anche dodici mesi fa il Carpena aveva conquistato lo scudetto Under 14 maschile ad Alassio, un’autentica impesa considerando che il titolo è stato vinto con giocatori del vivaio. Questo grande risultato arriva proprio alla vigilia della presentazione, che si terrà nelle prossime settimane, della nuova Academy diretta dal maestro Alberto Casadei che alzerà ulteriormente il livello qualitativo del Tennis Villa Carpena.

Il team forlivese capitanato dal maestro Casadei ha battuto nella prima giornata della fase finale che va in scena allo Sporting Club Carpi per 2-0 il Ct Giotto di Arezzo: Alex Guidi-Raffaele Ciurnelli 6-7 (10), 6-3, 6-3, Riccardo Pasi-Lorenzo De Vizia 6-4, 6-1.



In semifinale bella vittoria dei romagnoli per 2-1 sullo Junior Tennis Palocco di Roma: Riccardo Pasi-Matteo Babudri 6-3, 6-2, Andrea De Marchi-Rafael Capacci 6-0, 6-0, Pasi-Guidi b. De Marchi-Babudri 6-4, 6-3. Domenica match finale contro il Milano Tennis Academy, in palio il titolo nazionale, e secca vittoria per 2-0 del Carpena: Alex Guidi-Federico Danova 6-1, 6-3, Riccardo Pasi-Mattia Rubicondo 7-5, 6-1.