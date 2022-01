Tennis, immenso Lorenzo Angelini: trionfo a Maribor all’international Junior Tour

Lorenzo Angelini, giovane talento sedicenne del Tennis Villa Carpena, sbanca Maribor e per la prima volta vince un torneo ITF Junior Tour. Accompagnato in questa avventura dal Maestro Casadei, Angelini ha completato la cavalcata aggiudicandosi la finale contro lo spagnolo Luis Garcia Paez dopo una gara abbastanza strana finita con il risultato di 6-0 0-6 6-2, questo risultato darà ancora più fiducia al ragazzo forlivese per la stagione che sta per iniziare e che si preannuncia ricca di impegni. Questo è un risultato molto importante per Lorenzo che, da sedicenne gioca tornei U18, era partito per Maribor con la certezza di fare bene ma forse non si aspettava tale risultato in un torneo internazionale di così alto livello sia tecnico che agonistico. La consapevolezza di poter vincere il torneo è forse arrivata dopo aver superato in semifinale un altro spagnolo Alberto Pedrico Kravstov con il roccambolesco risultato di 6-2 5-7 6-3 mancando ben 8 match point nel secondo set prima di chiudere poi nettamente il terzo set.