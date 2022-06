Tennis, impresa di Francesco Passaro: battuto Munar, è finale al Challenger

Il tennis italiano non smette di stupire anche nel circuito Challenger. Il ventunenne romano Francesco Passaro conquista la finale del Challenger 125 di Forlì, sui campi in terra rossa del Tennis Club Villa Carpena e organizzato dalla Nen Events; battuto a sorpresa il favorito numero 2 del torneo romagnolo, lo spagnolo top 100 mondiale Jaume Munar, piegato dopo 1h45’ di grande tennis 6-3 7-5. Passaro, che ha iniziato il torneo da numero 369 e dopo Forlì sarà sicuramente top 300 Atp, è in serie positiva da sei incontri, essendo partito dalle qualificazioni, fino alla finale di domani. L’azzurro ha giocato un tennis aggressivo e vincente che ha costretto sulla difensiva l’esperto avversario, senza mai dargli chance di rimonta. Per Passaro si tratta della seconda finale Challenger della sua carriera ma la prima di un livello così prestigioso, in un Challenger 125 che di fatto è il più alto in montepremi in Italia e in Europa nei primi sei mesi del 2022.

Nel torneo di doppio titolo alla coppia formata dal colombiano Barrientos e dal messicano Reyes, 7-5 4-6 10-4 sui francesi Doumbia-Reboul. Domenica la finale si giocherà con inizio alle ore 18 e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis.