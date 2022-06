Tennis, inarrestabili i ragazzi del Villa Carpena Academy

Continua il grande momento del Circolo Tennis Villa Carpena che continua ad inanellare successi su successi. Nella settimana che si sta per concludere i ragazzi del Villa Carpena Academy hanno visto la vittoria di Pasi Riccardo nel torneo di macro aerea super net-gen U18, Alex Guidivincitore in doppio il Torneo Tennis Europe di Roma e Pretolani Riccardo domani sarà finalista della macro area U12 di Rovereto.

Ancora un avolta sugli scudi Lorenzo Angelini che trionfa nel torneo Itf Junior Tour bosniaco di Banja Luka (Grade 5, terra). L’allievo dell’Accademia del Villa Carpena, testa di serie n.3, ha battuto nei quarti per 6-2 6-2 lo sloveno TristanFlander (n.6), in semifinale per 6-3 6-2 il croato DujeMarkovina ed in finale per 6-1 6-1 lo statunitense AmirTahirovic, testa di serie n.4. Per il forlivese, seguito in questa trasferta dal maestro Giovanni Pacchioni, un successo nettissimo, ottenuto senza nemmeno perdere un set.