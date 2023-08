Tennis, Itf Men’s Future “Città di Forlì”: avanzano Pecci, Bagnolini e Picchione

Alessandro Pecci, Daniel Bagnolini ed Andrea Picchione, tre allievi della Galimberti Tennis Academy, partono alla grande nel tabellone principale del torneo ItfMen’s Future dotato di 15.000 dollari di montepremi, il “Città di Forlì”, in corso al Tennis Villa Carpena. Il riccionese Alessandro Pecci, in ottime condizioni di forma dopo i quarti nell’Itf di Lesa (25.000 dollari), ha superato le qualificazioni e poi all’esordio il n.4 del seeding, Tommaso Compagnucci. Domani negli ottavi Pecci affronterà il cervese Daniel Bagnolini, brillante all’esordio su Andrea Bacaloni.

Ottimo esordio anche per Andrea Picchione, finalista la scorsa settimana nell’Itf svizzero di Caslano, che in un’ora e 31 minuti di gioco ha regolato Riccardo Balzerani. Sfortunato l’esordio del forlivese Jacopo Bilardo, che ha ceduto solo al tie-break del 3° set dopo tre ore e 8 minuti di lotta, a Stefano Papagno. In serata il beniamino di casa, Lorenzo Angelini, era in programma contro Niccolò Baroni (qualificato), ma il match è stato interrotto per la pioggia con il forlivese avanti 6-4, 3-4. Mercoledì si parte alle 10.30 con i match degli ottavi: sul Centrale si parte con Picchione-Papagno a seguire Forti-Giacomini e Tabacco-Mazza. Sul campo numero 2 subito il derby Pecci-Bagnolini, come terzo match Bosio-Pennaforti.

1° turno tabellone finale: Manuel Mazza-Antonio CayetanoMarch (Ecu) 7-5, 6-2, Gabriele Bosio-Stefano Reitano 6-2, 1-0 e ritiro, Leonardo Rossi-Gabriele Maria Noce 6-3, 7-5, Luca Giacomini (n.7)-Andrea Bolla 6-3, 6-3, Gabriele Piraino (n.3)-Alexandr Binda 6-1, 6-4, Francesco Forti (n.1)-Agustin Lautaro Falabella (Arg) 6-1, 7-6 (6), Giorgio Tabacco (n.6)-Niccolò Catini (qualificato) 6-3, 6-2, Stefano Papagno (qualificato)-Jacopo Bilardo (wild-card) 6-3, 5-7, 7-6 (6), Manuel Plunger (qualificato)-Luca Potenza (n.2) 6-2 e ritiro, Alessandro Pecci (qualificato)-Tommaso Compagnucci (n.4) 6-3, 2-6, 6-4, Enrico Giacomini (qualificato)-Omar Brigida (qualificato) 6-3, 7-5, Daniel Bagnolini (qualificato)-Andrea Bacaloni 7-5, 6-4, Andrea Picchione (n.5)-Riccardo Balzerani 6-3, 6-3, Gabriele Pennaforti (n.8)-Lorenzo Beraldo (wild-card) 6-2, 6-3.

Doppio, 1° turno: De Bernardis-Militi Ribaldi b. Catini-Reitano (n.4) 6-1, 6-2, Bacaloni-Lorusso b. Binda-March (Ita-Ecu) 3-6, 6-4, 10-5, Mascarini-Perfetti b. Beraldo-Pasi (wild-card) 6-1, 6-2. D’Agostino-Liucci b. Papagno-Virgili Berini 6-4, 6-4.