Tennis, Itf Men’s Future "Città di Forlì": Bagnolini e Picchione in semifinale

Andrea Picchione e Daniel Bagnolini volano in semifinale nel torneo Itf Men’s Future del Tennis Villa Carpena (15.000 dollari, terra), il “Città di Forlì”. Il primo a tagliare il traguardo è stato Andrea Picchione che ha sconfitto nettamente in un’ora e 39 minuti di gioco il qualificato Manuel Plunger. Prestazione di forza e solidità del giocatore abruzzese, ormai da anni seguito dalla Galimberti Tennis Academy in Romagna. In contemporanea è arrivata l’imprevista sconfitta del cesenaticense Francesco Forti, testa di serie numero 1, per mano di un giocatore comunque in ascesa come Gabriele Pennaforti.

Nel tardo pomeriggio è arrivato il bel successo del cervese Daniel Bagnolini, altro allievo di Giorgio Galimberti che, sullo slancio del successo al tie-break del 3° set sul riccionese Alessandro Pecci, ha eliminato un altro big del torneo forlivese, Luca Giacomini, testa di serie n.7, proponendosi come autentica mina vagante del torneo. In serata l’ultimo quarto tra Giorgio Tabacco, testa di serie n.6, e Luigi Sorrentino.

Nel doppio arriva una parziale soddisfazione per Francesco Forti che, in coppia con Andrea Picchione, è approdato in finale dove venerdì affronterà il tandem formato dal cileno Nicolas Bruna e dall’argentino Agustin Lautaro Falabella. Per venerdì il programma prevede le semifinali in singolare e la finale del doppio. Si parte alle 13 con Picchione opposto al vincente tra Tabacco e Sorrentino, seguito da Pennaforti-Bagnolini e non prima delle 17 la finale del doppio.

Risultati quarti: Andrea Picchione (n.5)-Manuel Plunger (qualificato) 6-3, 6-1, Gabriele Pennaforti (n.8)-Francesco Forti (n.1) 7-6 (6), 6-4, Daniel Bagnolini (qualificato)-Luca Giacomini (n.7) 6-7 (8), 7-6 (5), 6-2.

Doppio, semifinali: Bruna-Falabella (Chi-Arg, n.3) b. Bacaloni-Lorusso 6-3, 6-0, D’Agostino-Liucci b. Mascarini-Perfetti 6-4, 6-3, Forti-Picchione (n.1) b. Bruna-Falabella (Chi-Arg, n.3).