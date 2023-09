Tennis, Itf Men’s Future "Città di Forlì": il gran finale con Giorgio Tabacco e Gabriele Pennaforti

Giornata intensa, quella di venerdì, dedicata alle semifinali del singolare ed alla finale del doppio, nel torneo Itf Men’s Future dotato di 15.000 dollari di montepremi, il “Città di Forlì”, in corso al Tennis Villa Carpena. Nella prima semifinale sfida di notevole intensità agonistica e fisica tra Andrea Picchione, testa di serie numero 5, e Giorgio Tabacco, numero 6 del seeding. Ha vinto il 20enne di Messina al termine di due ore e 50 minuti di grande intensità, sotto un sole molto caldo.

Picchione ha avuto una buona chance di chiudere il match in due set quando, dopo aver vinto il primo set, si è trovato avanti 3-1 nel secondo. Qui il giocatore abruzzese ormai romagnolo di adozione ha pensato di avere il match in mano, mentre Tabacco non ha mai mollato come intensità e ci ha sempre creduto. Nella lotta è venuta fuori, alla distanza, la maggiore freschezza del siciliano, n.648 del ranking mondiale Atp, che così è stato il primo a conquistare la finale: 4-6, 6-4, 6-3 lo score finale.

A seguire il confronto tra Gabriele Pennaforti (numero 8) ed il cervese Daniel Bagnolini, proveniente dalle qualificazioni. Se la prima semifinale è stata molto combattuta, la seconda è stata facile preda del 22enne romano che si è imposto 6-3, 6-1 sul romagnolo, forse anche un po’ stanco dato che il suo torneo, comunque molto positivo, è partito addirittura dalle qualificazioni. Netta la superiorità di Pennaforti, n.675 del ranking mondiale, ma ancora per poco.

Da segnalare che sia Picchione che Bagnolini sono allievi della Galimberti Tennis Academy al Queen’s di Cattolica. Sabato è in programma la finalissima a partire dalle 10.30. In serata la finale del doppio che ha visto di fronte le coppie formate da Francesco Forti ed Andrea Picchione, teste di serie numero 1, e Stefano D’Agostino-Francesco Liucci.