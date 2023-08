Tennis, Itf Men’s Future “Città di Forlì”: Lorenzo Angelini conquista il primo punto Atp

Daniel Bagnolini, Francesco Forti ed Andrea Picchione staccano il pass per i quarti nel torneo Itf Men’sFuture dotato di 15.000 dollari di montepremi, il “Città di Forlì”, in corso al Tennis Villa Carpena. I tre allievi della Galimberti Tennis Academy sono stati protagonisti di match molto brillanti e si sono dimostrati in grandi condizioni di forma sui campi del Club forlivese. Il cervese Daniel Bagnolini ha battuto in mattinata, nel derby tutto romagnolo, il compagno di team Alessandro Pecci. Due qualificati di fronte per un posto nei quarti, alla fine l’ha spuntata Bagnolini sul riccionese al termine di un match molto equilibrato, durato due ore e 45 minuti. Molto più facile il successo di Andrea Picchione, reduce dalla finale nell’Itf di Caslano, su Stefano Papagno, mentre il cesenaticense Francesco Forti non ha tradito le attese superando Enrico Giacomini, proveniente dalle qualificazioni. Ma se vogliamo il personaggio della giornata al Carpena è stato Lorenzo Angelini: il giovane allievo dell’Accademia del Villa Carpena ha conquistato infatti il suo primo punto Atp superando nel proseguimento del match interrotto la sera prima per pioggia Niccolò Baroni. Una grande soddisfazione per l’allievo dei maestri Alberto Casadei e Giovanni Pacchioni, il primo punto Atpconquistato sui campi di casa, davanti al proprio pubblico.

Poi nel match degli ottavi giocato nel pomeriggio contro Manuel Plunger è arrivata una netta sconfitta per il romagnolo che comunque ricorderà a lungo questa giornata. Da sottolineare in doppio la bella semifinale colta dal faentino Noah Perfetti in coppia con Riccardo Mascarini.

Risultati 2° turno: Andrea Picchione (n.5)-Stefano Papagno(qualificato) 6-0, 6-3, Daniel Bagnolini (qualificato)-Alessandro Pecci (qualificato) 6-3, 3-6, 7-6 (5), Lorenzo Angelini (wild-card)-Niccolò Baroni (qualificato) 6-4, 6-7 (4), 6-3, Francesco Forti (n.1)-Enrico Giacomini (qualificato) 6-2, 7-5, Luigi Sorrentino-Gabriele Piraino (n.3) 6-3, 6-2, Giorgio Tabacco (n.6)-Manuel Mazza 6-3, 6-4, Gabriele Pennaforti (n.8)-Gabriele Bosio 6-3, 6-4, Luca Giacomini (n.7)-Leonardo Rossi 6-4, 7-6 (7), Manuel Plunger (qualificato)-Lorenzo Angelini (wild-card) 6-1, 6-1.

Doppio, quarti: Bruna-Falabella (Chi-Arg, n.3) b. Bacaloni-Lorusso 6-3, 6-0, Mascarini-Perfetti b. De Bernardi-Militi Ribaldi 6-3, 6-0, Forti-Picchione b. Bilardo-Ricca 6-4, 6-3.

Per oggi il programma prevede i quarti in singolare e le semifinali del doppio. Si parte alle 12.30 con Forti-Pennaforti sul Centrale ed in contemporanea Picchione-Plunger, a seguire sul Centrale Bagnolini-Giacomini, non prima delle 17 Tabacco-Sorrentino.