Tennis, "Itf Men’s Future": subito a segno Pasi, Perfetti, Pecci e Bagnolini

Partiti. Sui campi del Tennis Villa Carpena è scattato il torneo Itf Men’s Future dotato di 15.000 dollari di montepremi con il primo turno delle qualificazioni. Sulla terra battuta del Club forlivese si potranno seguire alcuni dei migliori prospetti del tennis italiano ed internazionale, in cerca di punti Atp e di un posto al sole nel circuito. Prime battute dunque per il “Città di Forlì” e prime soddisfazioni per i giocatori locali.

Avanzano infatti Riccardo Pasi, giovanissimo allievo dell’Accademia del Villa Carpena, che si è imposto su Lorenzo Lorusso, il faentino Noah Perfetti che ha vinto un ottimo match su Guelfo Baldovinetti, e due allievi della Galimberti Tennis Academy, il cervese Daniel Bagnolini ed il riccionese Alessandro Pecci che ha confermato di essere in ottime condizioni di forma dopo i quarti della scorsa settimana nell’Itf di Lesa (25.000 dollari della scorsa settimana). Escono di scena invece il riminese Alberto Morolli, il sammarinese Marco De Rossi e l’altro giovane allievo del Carpena, Alex Guidi, semifinalista questa settimana nell’Itf Junior sloveno di Domzale.

Lunedì il secondo e decisivo turno di qualificazione dalle 9, poi dalle 12 i primi match del tabellone finale, tra i quali spicca Manuel Mazza-Antonio Cayetano March (Ecu), Gabriele Bosio-Stefano Reitano, intorno alle 14 l’esordio del numero 1 del seeding, il cesenaticense Francesco Forti opposto all’argentino Lautaro Agustin Falabella, alle 17 Lorenzo Beraldo-Gabriele Pennaforti (numero 8).

Risultati 1° turno qualificazioni

Nicolas Bruna (Chi, n.1)-Niccolò Ciavarella 6-2, 7-5, Stefano Papagno-Yash Chaurasia (Ind, n.13) 6-0, 4-6, 13-11, Niccolò Catini (n.3)-Andrea Fiorentini 6-3, 6-3, Francesco Liucci-Julien De Cuyper (Fra, n.16) 6-1, 6-1, Omar Brigida (n.4)-Silvio Mencaglia 7-5, 6-2, Andrea Militi Ribaldi (n.10)-Victor Ernaeslteen (Bel) 6-2, 6-4, Giorgia Ricca (n.5)-Jacopo Sada 6-2, 6-0, Niccolò Baroni (n.9)-Alberto Morolli 6-4, 6-0, Riccardo Pasi-Lorenzo Lorusso (n.7) 6-3, 6-3, Enrico Giacomini-Marco De Rossi (Smr, n.11) 6-2, 6-4, Noah Perfetti-Guelfo Baldovinetti (n.15) 6-3, 6-1, Daniel Bagnolini (n.6)-Matteo Sciahbasi 6-3, 6-2, Manuel Plunger (n.12)-Alex Guidi 6-1, 6-1, Alessandro Pecci (n.2)-Simone Spaccini 6-0, 6-2, Stefano D’Agostino (n.14)-Felipe Virgili Berini 6-2, 6-2, Riccardo Mascarini-Pietro Pampanin (n.8) 6-1, 7-6 (5).