Tennis, la coppia Cornea-Fallert trionfa nel doppio al Challenger Cttà di Forlì 3

Infallibili al long tie break. Il romeno Victor Vlad Cornea (24 anni) e il tedesco Fabian Fallert (28 anni) conquistano il titolo di doppio al Challenger Città di Forlì 3 e lo fanno nel modo che li ha resi infallibili in questo torneo, vincendo il long tiebreak finale, per la terza volta consecutiva nella città romagnola, ai quarti, alle semifinali e sabato in finale. Battuti di un soffio l’olandese Jelle Sels e il ceko Jonas Forejtek, 6-4 6-7 (6) 10-7, quest’ultimo il più giovane dei quattro finalisti, a vent’anni già in Nazionale di Coppa Davis del suo Paese.