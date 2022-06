Tennis, Matteo Gigante nei quarti al Challenger 125 di Forlì

Matteo Gigante è il protagonista della sessione pomeridiana della quarta giornata del Challenger Atp di Forlì, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Tennis Club Villa Carpena. Il promettente ventenne romano, numero 503 Atp, sta giocando il suo miglior tennis in carriera. A Forlì, dopo aver superato le qualificazioni, ha battuto all’esordio l’azzurro Mager, numero 6 del torneo, e ha superato negli ottavi un altro esperto italiano, Thomas Fabbiano, già n.70 del mondo, in due set, 7-6 (7-3) 6-4. Con Gigante salgono a tre gli azzurri qualificatisi per i quarti di finale del Challenger 125 di Forlì; la settimana scorsa aveva conquistato la semifinale nel Challenger a Vicenza.

Prestazione da applausi per Stefano Napolitano contro il top cento mondiale, l’argentino Tomas Martin Etcheverry, numero 3 del torneo. L’azzurro, oggi numero 596 Atp ma nel 2017 issatosi fino al numero 152 del mondo, ha lottato e ha sfiorato la vittoria, cedendo solo dopo una maratona da record, dopo 3 ore e 24’ di gioco, 6-7 7-5 6-1. Il 27enne tennista biellese si è trovato avanti un set e 5-5 pari 15-40 sul servizio dell’avversario, prima di cedere nella terza partita.