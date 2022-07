Tennis, memorial “Gaio Camporesi”: Alex Guidi vince due derby consecutivi, bene Anita Picchi

Entra decisamente nel vivo il Tennis Europe Under 12 e 16 organizzato dal Tennis Villa Carpena, il 3° memorial “Gaio Camporesi”, ancora una volta con i giocatori romagnoli tra i protagonisti. Nell’Under 12 femminile si qualifica per il tabellone finale, grazie a tre vittorie su tre nei gironi, Sofia Cadar, portacolori del Ct Massa Lombarda dove è seguita dal maestro Ronnj Capra, mentre esce di scena Riccardo Pretolani, che gioca sui campi di casa, battuto al super tie-break del terzo set da Alessandro Arcangeli nel match decisivo per la promozione dal girone. Ma le soddisfazioni per il tennis locale continuano nell’Under 16. Nel maschile Alex Guidi vince due derby del Carpena consecutivi, prima con Pietro Briganti, poi contro Riccardo Pasi ed entra di prepotenza nei quarti di finale.

Nell’Under 16 femminile in grande evidenza Anita Picchi, allieva dello staff tecnico di Tennissimo al Tc Ippodromo. La romagnola si è presa il lusso di eliminare, anche piuttosto nettamente la numero 3 del seeding, la norvegese Elisabeth Braathen, mostrando un tennis molto solido. Esce di scena invece, contro la numero 1 del seeding Viola Bedini, la sua compagna di team Chiara Bartoli. Domani (giovedì) giornata dedicata ai quarti di finale.

Risultati Under 12 maschile. Gruppo E: Axel Cremonini-Matteo Campana 6-4, 6-4, Julian Mahdavi (Can)-Marco Brignoli 4-6, 6-1, 12-10. Gruppo B: Daniel Frasconi-Gabriel Rossi (Ger) 6-3, 5-7, 10-5, Sebastiano Mantovani-Luca Vicol (Can) 6-0, 6-4. Gruppo H: Riccardo Landi-Julien Adam (Bel) 6-4, 6-3, Leonardo Cicchinelli-Luca Teodor Radulescu (Rou) 6-1, 6-0. Gruppo F: Riccardo Bogdan Pastrav-Erik Meolic (Slo) 6-4, 6-4, Mattia Autorino-Deniz Karabulut (Can) 6-2, 7-5. Gruppo A: Gabriele Galesi-Edoardo Ghiselli 6-1, 6-2, Luca Bagnuoli-Lennart Kokk (Est) 6-2, 6-2. Gruppo C: Valentino Grasselli-Martin Simunic (Svk) 6-3, 4-6, 10-5, Alessandro Arcangeli-Riccardo Pretolani 6-4, 3-6, 10-7. Gruppo G: Alessandro Fronza-Alexandru Zlate Ion (Rou) 6-0, 6-1, Rachele Saleppico-Tetiana Loyko (Ukr) 6-3, 6-0. Gruppo D: Alberto Dalle Carbonare-Lucio Ferraro 7-6 (2), 3-6, 10-6, Diego Masera-Samuel Schifano (Fra) 2-6, 6-3, 10-8.

Under 12 femminile. Gruppo F: Bianca Francesconi-Liisa Marii Pohjala (Est) 6-4, 6-3, Ambre Le Prunenec (Fra)-Gaia Donati 6-2, 6-2. Gruppo E: Martina Matarrese-Stefaniia Karpaliuk (Ukr) 7-6 (6), 6-3, Alessia Maria Minzat (Rou)-Nicole Maccario 6-4, 7-6 (4). Gruppo H: Farah Janssen (Bel)-Beatrice Barra 7-5, 6-1, Annika Jaray (Ger)-Anastasia Dmitriev 6-3, 3-6, 11-9. Gruppo B: Eleonora Tranchero-Eliza Antonia Cerghit 6-3, 6-0, Jasmine Li (Can)-Ania Curuia (Rou) 6-4, 6-2. Gruppo G: Sofia Cadar-Ella Van Gestel (Bel) 6-2, 6-1. Gruppo C: Camilla Olga Castracani-Greta Carrara 6-4, 6-1, Ana Caterina Azoitei (Rou)-Giulia Fiorenza 6-4, 6-2. Gruppo D: Arianna Ovarelli-Teodora Giula Tamirsi (Rou) 6-1, 6-0, Alyssa Beltei (Can)-Elisa Abriola 6-2, 6-3. Gruppo A. Leylatou Aliassime (Can)-Francesca Fuzio 6-1, 6-1, Sara Nicole Sitar (Rou)-Maria Chiara Mecca 5-7, 6-4, 10-3.

Under 16 maschile, 1° turno: Alex Guidi (n.5)-Pietro Briganti 5-7, 6-4, 7-5. 2° turno: Guidi-Riccardo Pasi 6-0, 6-0, Tobia Costanzo Baragiola Mordini (n.6)-Paolo Vito Domenico Laviola 6-3, 6-2, Pierluigi Basile (n.2)-Carlo Zucchini Solimei (qualificato) 6-4, 6-3, Salvatore Tartaglione (n.4)-Federico Danova 7-5, 7-5, Martino Guidotti-Maxwell Castle (Gbr, n.3) 6-2, 7-5, Filippo Pecorini (n.7)-Igor Solovey (Ukr) 2-6, 6-2, 6-2.

Under 16 femminile, 2° turno tabellone finale: Viola Bedini (n.1)-Chiara Bartoli 6-0, 6-2, Catalina Sacagiu (Rou, qualificata)-Giorgia Patti (n.7) 6-1, 6-3, Catalina Bonati (n.4)-Ludovica Pierro (qualificata) 7-6 (2), 7-5, Virginia Proietti (qualificata)-Boglarka Pecsi (Hun, n.8) 6-2, 6-3, Gloria De Santis (wild-card, n.5)-Sandy Mamini (qualificata) 6-3, 6-4, Sveva Pieroni-Sveva Fumagalli (qualificata) 6-2, 6-1, Anita Picchi-Elisabeth Braathen (Nor, n.3) 6-3, 6-3, Lavinia Sophia Cacace Gismondi-Evelina Takhmazyan (Rus) 6-2, 3-0 e ritiro.

Anita Picchi nella foto (ufficio stampa, Fabio Blaco)