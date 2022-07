Tennis, memorial “Gaio Camporesi”: assegnato il titolo di doppio Under 16 maschile

Venerdì sera si è concluso il doppio Under 16 maschile nel Tennis Europe organizzato dal Tennis Villa Carpena, il 3° memorial “Gaio Camporesi” che sabato vivrà il gran finale con i match-clou dei singolari in programma dalle 17. Nella finalissima successo del tandem composto da Tobia Costanzo Baragiola Mordini ed Andrea Zanini, testa di serie n.3, su Leonardo Penasa e Shawn Posca per 5-7, 6-2, 10-6 al termine di un match molto divertente e tirato, seguito da un buon pubblico. Al termine le premiazioni effettuate da Redo Camporesi, figlio del grande Gaio Camporesi. Doppio maschile, semifinali: Baragiola-Mordini (n.3) b. Ercolani-Pasi (wild-card) 6-3, 6-2, Penasa-Posca b. Tognolini-Zucchini Solimei 7-6 (3), 7-6 (6).