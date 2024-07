Tennis, memorial “Gaio Camporesi”: ecco i semifinalisti

E' tempo di semifinali nella grande kermesse giovanile di Forlì. Conclusa la fase a gironi, il torneo Tennis Europe Under 12 in corso sui campi del Tennis Villa Carpena di Forlì, il 5° memorial “Gaio Camporesi”, ha proposto i quarti di finale e a dimostrazione del valore internazionale del torneo hanno conquistato le semifinali di venerdì due italiani e sei giocatori provenienti dall’estero. Nel femminile venerdì dalle 8.30 va in scena un doppio confronto Canada-Russia: Joni Colburne affronta Amina Subkhangulova, mentre l’altra nordamericana, Alessia Lungu, sfida Aliaksandra Unuchka. Nel maschile gli ultimi due azzurri in campo. Si tratta di Giovanni Di Leva, promessa del tennis reggino, che affronta in semifinale il canadese Damian Smith. Un confronto tutto da vedere perché sia Di Leva che Smith hanno giocato una gran prima parte del torneo forlivese, Smith in particolare ha fermato la bella marcia di Alessandro Bacchini (TcRiccione) solo al super tie-break del 3° set. Molto bene anche Federico Toscano, altro giocatore calabrese, che venerd se la vedrà contro il venezuelano Christian Drago per un posto in finale. Il programma di venerdì alle 17 vede le finali dei due tornei di doppio.

Maschile, quarti: Giovanni Di Leva-Giovanni Maria Battaini 2-6, 6-2, 10-8, Damian Smith (Can)-Alessandro Bacchini 2-6, 6-3, 10-6, Federico Toscano-David Dumitru(Rou) 6-2, 6-2, Christian Drago (Ven)-Nathan Berneron(Can) 6-2, 6-4.

Femminile, quarti di finale: Amina Subkhangulova (Rus)-Carolina Pacini 2-6, 6-4, 10-8, Joni Colburne (Can)-Aurora Garzella 7-6, 6-0, Alessia Lungu (Can)-Greta Voget (Ger) 6-0, 6-4, Aliaksandra Unuchka (Rus)-Rebecca Carla Francia (7-6, 6-0.

Doppio femminile, semifinale: De Pellegrin-Pacini b. Cereghini-Francia 7-5, 6-2.

Doppio maschile, semifinale: Nola-Subkhangulova (Cyp-Rus) b. Baroni-Scarpino 4-6, 7-5, 11-9, Knoll Mintsa Eya-Ursachi b. Aceto-Galimberti 6-2, 6-1.