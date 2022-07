Tennis, memorial “Gaio Camporesi”: un grande Alex Guidi cede in semifinale

Primi verdetti, per quanto riguarda i tornei di doppio, nel Tennis Europe Under 12 e 16 organizzato dal Tennis Villa Carpena, il 3° memorial “Gaio Camporesi” che sabato vivrà il gran finale con i match-clou dei singolari in programma dalle 17. Nel doppio Under 12 femminile successo della coppia italo-canadese composta da Camilla Olga Castracani e Jasmine Li sul tandem tutto canadese formato da LeylatouAliassime ed Alyssa Beltei per 1-6, 6-4, 10-8. Nel doppio maschile si sono imposti Alessandro Arcangeli e Leonardo Cicchinelli in finale su Lucio Ferraro ed Edoardo Morera per 7-5, 4-6, 10-5. Al termine le premiazioni effettuate dal presidente dell’Asd Roberto Capparelli e da Gaddo Camporesi, figlio del grande Gaio Camporesi.

Intanto nelle semifinali dell’Under 16 maschile è uscito di scena il beniamino di casa Alex Guidi, il portacolori dell’Accademia del Villa Carpena autore comunque di un grande torneo perché il suo bottino parla di semifinali in singolare e doppio. Il romagnolo è stato sconfitto in due set molto combattuti da Tobia Costanzo Baragiola Mordini, portacolori del Tennis Club Ambrosiano di Milano, che nei momenti cruciali del match ha mostrato di avere qualcosa in più. In finale il giocatore lombardo trova il solido pugliese Pierluigi Basile, che ha rispettato la seconda testa di serie assegnatagli battendo, non senza soffrire, Filippo Pecorini.

Il torneo Under 16 femminile è stato condizionato dall’infortunio patito da Gloria De Santis, un problema alla coscia, in avvio di semifinale contro Lavinia Sophia Cacace Gismondi che, dopo pochi scambi, è approdata in finale dove domani troverà Catalina Bonati. L’infortunio patito dalla portacolori del Ct Camerata Picena ha fatto saltare anche la finale del doppio Under 16 dove si registra il successo della coppia formata da Viola Bedini ed Agnese Gentili, testa di serie n.1, che ha beneficiato del ritiro in finale di Catalina Bonati e Gloria De Santis (n.2). Questa sera è in programma la finale del doppio maschile Under 16 tra Baragiola-Mordini, che in semifinale hanno eliminato Ercolani-Pasi del Villa Carpena, e Penasa-Posca.

Nell’Under 12 femminile si annuncia una finale molto interessante, un derby tutto canadese tra Leylatou Aliassime, la cuginetta di Felix Auger Aliassime, numero 9 del ranking mondiale, e Jasmine Li, mentre l’atto finale del torneo maschile vedrà di fronte il francese Samuel Schifano ed Alessandro Fronza.