Tennis, Sachko vince il doppio al Challenger Città di Forlì 5 e dedica la vittoria alla sua Ucraina

L’applauso più lungo e più sentito degli appassionati di Forlì è per il 24enne tennista ucraino Vitaliy Sachko, vincitore del torneo di doppio del Challenger Atp Città di Forlì 5 al TC Villa Carpena, in coppia con l’italiano Marco Bortolotti. Il giocatore di Coppa Davis ucraino e l’azzurro specialista in doppio (è n.176 Atp) hanno battuto nella finale per il titolo l’esperta coppia formata dal tedesco Fallert e dal romeno Cornea che erano in serie positiva da 7 match e che avevano vinto il precedente torneo Città di Forlì 4.

Sachko-Bortolotti hanno vinto allo sprint, 7-6 3-6 10-5 giocando benissimo i punti più importanti del match. Per Bortolotti, tra l’altro, 31enne di esperienza, nato a Guastalla, Reggio Emilia, si tratta del secondo challenger di doppio vinto a Forlì da inizio del 2022. Da lunedì continuerà la scalata nel ranking Atp di doppio, con il suo best ranking (vicino alla 160ma posizione) e facendo un altro passo in avanti verso il suo grande obiettivo di entrare tra i top 100 mondiali.

Toccanti le parole di Vitaliy Sachko, giocatore di Davis ucraino, n.2 Atp del suo Paese, alla fine del match vittorioso: “Voglio ringraziare gli organizzatori del torneo di Forlì e l’Italia intera per il calore dimostrato nei mei confronti. Ne sono grato. Dedico questa mia vittoria al mio Paese che sta soffrendo per l’attacco di guerra della Russia. Siamo e saremo sempre una Nazionale libera”.