Tennis, torneo Itf 15000 Città di Cervia: Caniato batte la testa di serie Federico Gaio

Partenza col botto per Carlo Alberto Caniato, giovane talento della Academy Villa Carpena al torneo Itf 15000 Città di Cervia che al primo turno batte la testa di serie numero 1 Federico Gaio. "Caniato sta attraversando un ottimo momento di forma - esordisce il direttore tecnico dell’Academy Alberto Casadei -. Viene da due semifinali ed un quarto di finale negli ultimi 3 tornei a cui a partecipato in giro per l’Europa. Di sicuro questa vittoria gli dà un grande entusiasmo, in quanto aver battuto un ex 100 del mondo non è una cosa che accade di frequente a 18 anni".

"Carlo Aberto - continua Casadei - sta crescendo di continuo e mi aspetto una prima vittoria di un torneo professionistico in tempi brevi. Entrare nel circuito professionistico non è facile, sicuramente all’inizio ci si può sentire un po' in imbarazzo anche a livello di impatto contro avversari blasonati, ma Carlo Alberto ha il piglio giusto per continuare la sua scalata verso obiettivi molto importanti".