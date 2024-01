Tennis, Federico Bertuccioli trionfa al 40esimo Trofeo “Nanni Sport”. Anche un bel gesto di fair play

E' Federico Bertùccioli ad aggiudicarsi il 40esimo Trofeo “Nanni Sport”, torneo nazionale Open organizzato dalla Polisportiva Buscherini di Forlì che metteva in palio 1000 euro di montepremi. La manifestazione ha visto ben 124 iscritti, tra i quali Alberto Morolli, Alessandro Dragoni, Antonio Marigliano, Boris Sarritzu e Sergio Badini. Il pesarese classe 1998, che si allena alla Galimberti Tennis Academy ed è tesserato TC Porto Recanati, ha sconfitto in finale il forlivese Nicola Filippi, alfiere del Forum Tennis, col punteggio di 6-3 7-6 (7-3 al tie-break). Agli ottavi di finale Bertùccioli aveva superato Mirko Lagasio (2.5) col punteggio di 6-3 7-5, mentre ai quarti si è imposto su Diego Sabbattini (2.5) per 6-2 6-2 e in semifinale Giacomo Gobbi (2.5) per 6-3 7-6. Filippi ai quarti aveva superato il 2.6 Luigi Corrias per 7-6 (7-4 al tie break) 7-5, mentre in semifinale ha sconfitto Dragoni per 6-3, 6-7 (2-7) e 6-3.

Nel corso del match Bertùccioli si è reso protagonista anche di un bel gesto di fair play: l'arbitro ha chiamato out una palla a Filippi, ma il pesarese ha corretto la decisione del direttore di gara, prendendosi gli applausi del pubblico presente. "E' stata una partita abbastanza lottata contro un avversario di livello e che merita altre posizioni in classifica - le parole di Bertùccioli -. Ho giocato bene per tutto il match, anche se ho avuto un calo sul 5-4 quando ho sentito un po' la pressione. Ma sono stato bravo a rimanere concentrato, giocando un tie-break bello solido. E alla fine è arrivata la vittoria e sono soddisfatto". Tra le armi del pesarese un servizio molto efficace, ma non solo: "Ho servito veramente bene, probabilmente è stata la miglior partita sotto questo punto di vista, ma ho anche risposto bene a tante prime di servizio di Filippi e farlo giocare tanto su un campo così rapido l'ha indotto a diversi errori". Quanto al futuro, "ho iniziato un nuovo impegno lavorativo e quest'anno giocherò di meno, ma cercherò di tenermi in forma il più possibile".