Tennis Under 14: il Villa Carpena si gioca il tricolore contro il Milano Academy

L'Under 14 del Tennis Villa Carpena si giocherà allo Sporting Club Carpi il tricolore contro il Milano Tennis Academy. In semifinale la compagine guidata dal maestro Enrico Casadei ha sconfitto il Junior Tennis Palocco di Roma grazie ai successi di Riccardo Pasi contro Matteo Babudri per 6-3 e 6-2, e di Pasi in coppia con Alex Guidi contro Andrea De Marchi e Babudri per 6-4 e 6-3 (in mezzo la sconfitta di Rafael Capacci per doppio 6-0 contro De Marchi). Nella prima giornata il Villa Carpena Under 14 si era imposto per 2-0 contro il Ct Giotto di Arezzo grazie ai successi di Guidi contro Raffaele Ciurnelli (6-7, con tie-break ai 10, 6-3, 6-3) e di Pasi contro Lorenzo De Vizia (6-4, 6-1). Sui campi del Tennis Sanremo l'Under 16 del Tennis Villa Carpena si giocherà il bronzo con Clara Sansoni e Anita Picchi