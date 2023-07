Tennis, il Villa Carpena conquista la Serie B grazie ai suoi giovani talenti

Il Tennis Villa Carpena conquista la promozione in serie B maschile. La squadra A del Carpena, composta da tutti giovani del vivaio, ha ottenuto l’importante risultato ai danni del Tennis Club Vomero di Napoli. Dopo il successo dell’andata per 4-2 in Campania, il team guidato dal maestro Giovanni Pacchioni, senza Carlo Alberto Caniato volato a Londra con coach Alberto Casadei per giocare le qualificazioni per Wimbledon Juniores, ha impattato per 3-3 a Forlì, strappando la prestigiosa promozione nel tabellone nazionale.

E’ stato un successo molto difficile quello ottenuto dai ragazzi forlivesi strappato all’ottima formazione partenopea solo grazie al pareggio ottenuto del doppio finale. "Siamo molto contenti per questo risultato - commenta il presidente della SSD Villa Carpena Roberto Capparelli -, soprattutto in quanto lo abbiamo ottenuto utilizzando solo ed esclusivamente ragazzi provenienti dalla nostra scuola tennis e questo sottolinea il grande lavoro svolto dallo Staff Tecnico capitanato dal Maestro Alberto Casadei".

"La nostra “Academy” nata solo due anni fa - prosegue Capparelli - sta portando alla ribalta, non solo nazionale ma anche europea, due talenti di primo livello come Carlo Alberto Caniato che proprio in questi giorni giocherà il suo primo Wimbledon Junior e Lorenzo Angelini bronzo agli ultimi mondiali di categoria con la maglia azzurra, questi sono solo la punta di un movimento che ogni anno migliora ed aumenta il numero di ragazzi che si avvicinano al nostro sport". Il Villa Carpena, unico circolo in Italia, era presente con la seconda squadra nell’altro tabellone per la promozione in Serie B e purtroppo ha perso la finale contro il Cus Torino per 3 a 1

La formazione che ha contribuito alla conquista della serie B era composta da Lorenzo Angelini (classe 2006), Carlo Alberto Caniato (2005), Christian Capacci (2005), Filippo Caporali (2005), Riccardo Ercolani (2006), Lorenzo Monti (1998), capitan Alberto Pacchioni e l'assistente Luca Zanzi.