Tennis, vittime eccellenti al Challenger Città di Forlì 4: ko gli Moroni e Artaldi e il francese Halys

Due sconfitte per l’Italia al primo turno del Challenger Città di Forlì 4 al TC Villa Carpena. Stop al numero 5 del torneo, il romano Gian Marco Moroni, battuto 7-6 2-6 7-6 dal danese Mikael Torpegaard. Stessa sorte per Matteo Arnaldi, talento azzurro, che cede all’esperto francese Lestienne 6-2 5-7 6-2. Vola invece già nei quarti di finale il britannico Jack Draper, che nel gennaio scorso ha conquistato il Challenger Forlì 2, che ha superato il numero 1 del torneo, il francese Halys, 7-6 6-4; così come il giapponese Watanuku che pierga il tedesco Marterer, 5-7 6-2 6-3. Nel torneo di doppio fuori al primo turno l’azzurro Lorenzo Giustino (in coppia con il polacco Matuszewski), 6-3 7-5 contro gli olandesi Haase-Van Rijthoven. Giovedì torna in campo Stefano Napolitano per gli ottavi di finale, dopo la bella vittoria all’esordio con il portoghese n.8 del torneo, Gastao Elias, già top 60 del mondo; affronterà il francese Lestienne.