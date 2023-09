Tiro con l'arco, il forlivese Giampaolo Guidi premiato dal Comune di Vignola

Importante riconoscimento per l’arciere forlivese Giampaolo Guidi premiato a Vignola (Modena) in occasione della Settimana dello Sport e del Benessere, alla presenza del Sindaco Emilia Muratori e dell’Assessore allo Sport Luca Righi. Guidi, tesserato per l’A.S.D. Ki Oshi Vignola, è stato premiato per la doppia medaglia regionale conquistata nella stagione in corso. Reduce da un 2023 davvero esaltante dove è stato tra i protagonisti nella classe Master Compound ai Campionati Italiani Indoor e Outdoor sarà protagonista a ottobre alla Coppa Italia Master a Castenaso (Bologna) assieme a Teresa Irena Ksiazek, moglie e compagna di tiri.

“E' un grande onore per me forlivese doc essere premiato per il secondo anno consecutivo dal Comune di Vignola e una enorme soddisfazione ricevere un attestato di stima dalla cttà di cui io e mia moglie Teresa vestiamo i colori - commenta il 60enne atleta -. Un enorme grazie va alla Società Ki Oshi che ha saputo valorizzare il lavoro che sia io sia Teresa facciamo giornalmente presso il nostro campo di allenamento a San Tomè, al nostro coach Alberto Venturelli che ormai da un decennio crede in noi e, ultima ma non ultima, proprio a mia moglie con cui condivido questa passione e tutti i campi di gara nazionali e internazionali e che spero di ritrovare l’anno prossimo nuovamente ai livelli che le competono”.