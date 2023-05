Lo squadrone dell'arcieria forlivese "Ludovico degli Ordelaffi" si ritrova trenta anni dopo per celebrare i vecchi trionfi

Gli arcieri della società sportiva di Tiro con l’arco “Ludovico degli Ordelaffi” di Forli, che gareggiavano negli anni ’80-’90, si sono ritrovati sabato scorso dopo quasi 30 anni per un pranzo nel corso del quale sono stati ricordati e celebrati i vecchi trionfi. La squadra forlivese è nata a Forlì nel 1981 ed in pochi anni ha raggiunto importanti risultati a livello nazionale: nel 1985 Giorgio Sbaraglia è diventato campione italiano assoluto e nel 1988 la squadra composta da Sbaraglia, Moreno Canestrini ed Enzo Berti ha vinto il titolo italiano a squadre.

Negli anni successivi altri titoli si sono aggiunti nel palmares della società, tra cui anche record da Guinness dei Primati conseguiti a gare di 24h di durata, con Giuseppe Orbiglioli nel singolo e Giorgio Casadei, Valerio Lazzari e Primo Assirelli a squadra. Ai Campionati Italiani Master tiro di Campagna Arco Compound , Canestrini Moreno nel 2007 vince la medaglia d'oro e nel 2013 Campionati del Mondo master tiro alla Targa arco Compound , sempre Canestrini conquista la medaglia di bronzo. Il Tiro con l’arco forlivese aveva creato anche un importante vivaio di giovani arcieri, grazie a bravi allenatori e preparatori, come Giorgio Ricci istruttore federale ed anche in ambito giovanile i risultati non mancarono. Infatti nel 1993 Alessandro Panzavolta, Fabio Casadei e Roberto Bertaccini arrivano terzi ai campionati assoluti italiani categoria Juniores.

Le vecchie glorie dell’arcieria forlivese erano molto temute dagli avversi sia a livello regionale che nazionale. Nei campi di gara infatti si diceva che quando arrivavano i forlivesi, i premi in palio per gli altri sarebbero stati pochi. Ed in molte gare i risultati furono proprio così, con tanti successi per gli arcieri mercuriali. Al pranzo erano presenti alcuni dei soci fondatori come Ricci, l’ex presidente degli “anni d’oro” Enzo Berti, e l’attuale presidente Canestrini. Tra abbracci, risate e ricordi che affioravano, le vecchie glorie dell’arcieria forlivese si sono date appuntamento in autunno per un nuovo incontro. Per chi volesse oggi provare il Tiro con l’arco (età minima 11 anni), il riferimento per corsi e iscrizioni: è il presidente Canestrini (telefono 3393668711)