Tiro con l'arco, Coppa Italia: argento per Giampaolo Guidi e Teresa Irena Ksiazek

Quando la classe non ha età. Grande risultato per gli atleti forlivesi, tesserati per i Modenesi del Ki Oshi Vignola, Giampaolo Guidi e Teresa Irena Ksiazek alla Coppa Italia Master di tiro con l'arco svoltasi allo stadio di Pistoia. La prima medaglia è arrivata in qualifica da Ksiazek, capace di conquistare una medaglia d'argento nella categoria Compound Femminile 55-59 anni, preceduta solo dall'ex azzurra Amalia Stucchi.

Per Guidi beffardo quarto posto per soli due punti dal bronzo. Nella gara Assoluta pronto riscatto per il 59enne Guidi che è riuscito a superare tutti i turni raggiungendo la finalissima per l'oro persa per appena una lunghezza contro il marchigiano Franz Peruzzini. Teresa Ksiazek si è arresa invece nel girone dei quarti di finale, conquistando un comunque eccellente ottavo posto assoluto. Per i due arcieri, compagni anche nella vita, è la prima medaglia a livello nazionale in carriera. Grande soddisfazione espressa dal Presidente del Ki Oshi Guarro e dal Tecnico degli atleti Alberto Venturelli.