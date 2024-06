Tiro con l'arco, Giampaolo Guidi bronzo alla Coppa Italia Master

C’è un pezzo di Forlì tra i grandi protagonisti della Coppa Italia Master 2024 di tiro con l’arco svoltasi a Sant’Egidio alla Vibrata (Teramo) lo scorso weekend. Sotto i riflettori Giampaolo Guidi e Teresa Irena Ksiazek tesserati per i modenesi dell’Asd Arcieri Terre di Castelli. Per i due atleti qualifica di categoria abbastanza complessa con un quinto posto per Guidi nei Compound 60/64 e un sesto per Ksiazek nelle Compound 55/59, risultati che comunque li promuovono rispettivamente al nono e al 12esimo posto nella Fase Assoluta. Teresa dopo aver superato il primo turno cedeva nel secondo girone classificandosi a un onorevolissimo decimo posto assoluto.

Musica diversa per Guidi, che aveva un enorme debito con la sorte dallo scorso anno, quando venne fermato da un guasto tecnico a un passo dalle medaglie. Dopo aver superato uno dopo l’altro i gironi si è catapultato in “top 4” nella quale è riuscito a portare a casa una splendida medaglia di bronzo assoluta con un prodigioso recupero nel finale. “Non mi aspettavo la medaglia, ma ci speravo tanto dopo un anno costellato da problemi tecnici - commenta Guidi -. E' stato il giusto premio del costante lavoro che facciamo ogni giorno con Teresa sul campo di San Tomè che da ormai 5 anni è il nostro piccolo paradiso sportivo. Un grazie va anche alla neonata Società Arcieri Terre di Castelli e al coach Alberto Venturelli sempre pronto a consigliarci a ogni nostro dubbio tecnico".