Tiro con l'arco, importante riconoscimento per Giampaolo Guidi e Teresa Irena Ksiazek

Importante riconoscimento per gli arcieri forlivesi Giampaolo Guidi e Teresa Irena Ksiazek premiati a Vignola (Modena) in occasione della Settimana dello Sport, alla presenza del Sindaco Emilia Muratori, dell’assessore allo Sport Luca Righi e del responsabile dell’Ufficio Sport Marco Rinaldini. I due atleti, coppia nella vita, hanno ricevuto la pergamena al merito grazie alla doppia medaglia d’argento conquistata alla Coppa Italia Master lo scorso giugno vestendo la maglia dell’Asd Ki Oshi che ha sede proprio nel paese delle ciliegie e hanno dichiarato: “è stata una grande sorpresa e una grande soddisfazione ricevere un attestato di stima dalla Città di cui vestiamo i colori ed è un grande stimolo per raggiungere obiettivi sempre più prestigiosi per portare ancora più in alto l’Asd Ki Oshi che per noi è una vera famiglia. Un enorme grazie va proprio alla Società e al nostro Coach e caro amico Alberto Venturelli che ci segue in ogni fase della nostra crescita”.