Sfida a calcio a 5 tra studenti universitari, ecco la "University League Campus della Romagna"

Per iniziativa del Centro Universitario Sportivo Bologna, la cui mission è quella di valorizzare l’attività motoria tramite lo sport ed i principi etici ad esso connessi nei contesti universitari, si svolgerà un interessante torneo di calcio a 5 denominato “University League Campus della Romagna”, riservato agli studenti e alle studentesse dei quattro Campus romagnoli. L’iniziativa, per quanto concerne le città di Forlì e Cesena, ha ottenuto il sostegno economico di Ser.In.Ar..

Il regolamento richiede che le squadre che si formeranno siano composte da un minimo di 6 a un massimo di 8 componenti, che possono essere maschi o femmine e devono necessariamente essere iscritti al medesimo corso di studio. Per quanto concerne il torneo cesenate le partite sono in programma lunedì 8, giovedì 11, lunedì 15 e mercoledì 17 maggio, al Centro Sportivo Kickoff, (via Osoppo 111), mentre per quello forlivese mercoledì 3, lunedì 8 e giovedì 11 maggio 2023, all’impianto sportivo comunale di Villanova (viale Bologna 302/B). La prima squadra classificata in ogni torneo di Campus (compresi ovviamente quelli di Ravenna e Rimini) accederà al torneo finale, in programma il 10 giugno, e ogni componente della squadra riceverà una t-shirt da calcio personalizzata con il proprio ambito universitario.

La partecipazione al torneo ha un costo di 240 euro a squadra e le iscrizioni vanno effettuate entro il 21 aprile nelle segreterie Cusb dei Campus Universitari di Forlì (viale Corridoni 20, il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 14,30 alle 18, telefono 0543.374692) e di Cesena (via dell’Università, 50, il lunedì e mercoledì dalle 10 alle 20, il martedì dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 20, il giovedì dalle 7 alle 10 e dalle 14 alle 18, e il venerdì dalle 15 alle 18, telefono 0547.339003).