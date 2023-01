A Forlì un'invasione oltre 300 giovani tennisti: due settimane di sport col "Joma Tour"

Dal 28 gennaio al 12 febbraio il circolo Forum Tennis di Forlì ospiterà il "Torneo giovanile Joma Tour under 10-12-14-16 maschile e femminile", prima tappa del circuito nazionale 2023. "Si sono iscritti più di 320 atleti, un vero record - esordisce il vicesindaco con delega allo sport Daniele Mezzacapo -. Siamo molto onorati di poter ospitare un evento così importante, che colloca la città di Forlì in una posizione di assoluto rilievo all’interno del circuito nazionale del tennis professionistico. È anche per questo motivo che abbiamo deciso, come Comune, di concedere all’evento il patrocinio oneroso, sostenendo gli organizzatori in un periodo storico certamente non facile dal punto di vista della sostenibilità economica degli impianti sportivi. Il torneo è inoltre una vetrina importante per questa città e un’occasione preziosa per creare indotto e far lavorare gli operatori economici del nostro territorio".

"Sono tanti anni che organizziamo tornei giovanili di tennis, ma questa è la prima volta che registriamo numeri come questi - queste le parole di Giuseppe Monterosa, presidente del circolo forum tennis di Forlì -. È un primo importante risultato di cui andiamo molto fieri. Ci fa altrettanto piacere avere in tabellone tantissime giovani atlete, più di 125, appartenenti a tutte e quattro le categorie di gioco. Con l’ingresso degli under 16, quest’anno il torneo acquista una rilevanza maggiore e un respiro più professionistico con giocatori provenienti da ogni regione d’Italia. Il torneo è a ingresso gratuito e gli atleti giocheranno sui cinque campi del circolo dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 21 e il sabato e la domenica tutto il giorno".