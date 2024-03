Al Circolo Aurora un weekend con il campionato nazionale di scacchi: "Esempio di ottimo connubio tra sport, cultura e turismo"

Il Circolo Aurora ospiterà dal 15 al 17 maggio il campionato nazionale di scacchi. Il settore giovanile si divide in tre categorie, suddivise per comprensione scacchistica, Junior Elite, Junior Avanzato e Primi Scacchi. "Nel gruppo Elite si allenano i ragazzi che sono già anni che fanno scacchi e hanno già ottenuto risultati in tornei ufficiali, vinto titoli sportivi e raggiunto un livello di forza di gioco nazionale, indipendentemente dall'essere Under 18, ovvero giocano già da anni i tornei Senior - dettaglia Fabrizio Bartoletti, presidente del Circolo Scacchistico Forlivese -. Nel gruppo avanzato fanno parte ragazzi che giocano i tornei ufficiali e sono in progressione".

"Nei primi scacchi sono inseriti bambini che iniziano per la prima volta l'alfabetizzazione scacchistica, arrivando a fine anno a giocare tornei ufficiali, allenati e preparati dal maestro Bartolozzi, direttore della scuola scacchi - continua Bartoletti -. L'età degli allievi va dai sei anni ai diciotto, e abbiamo ad oggi 38 allievi, con continue richieste settimanali di prove di inserimento di nuovi bambini. Quest'anno dal settore giovanile giocheranno in serie A2 Elia Bergamaschi e Lorenzo Tellarini, in serie B Gabriele Lugaresi e Francesco Saverio Valgimigli, in serie C Mattia Circolari e Tommaso Crescentini. Infine in Promozione e' una serie regionale, a differenza delle altre, faremo giocare una squadra fatta tutta di under, oltre a due squadre di soci Senior".

"Da anni stiamo ponendo l’attenzione nei confronti di una disciplina come quella degli scacchi, rendendoci disponibili a collaborare con il Circolo Scacchistico Forlivese ospitando le competizioni nazionali di scacchi a squadre in locali di grande prestigio - spiega il vicesindaco con delega allo Sport, Daniele Mezzacapo -. Negli ultimi tempi infatti sono state scelti luoghi come il Salone Comunale per poi passare al Palazzo del Merenda, appositamente predisposto per il torneo, per arrivare alla magnifica sala del Circolo Aurora. In questi anni il Circolo scacchistico ha sempre garantito una organizzazione professionale, proponendo giocatori locali che stanno arrivando ai massimi livelli in ambito nazionale e portando a Forlì anche giocatori e accompagnatori che oltre ad arricchire il campionato di marzo avranno l’opportunità di essere anche turisti della nostra bella città. Ecco ancora una volta l’ottimo connubio tra sport, cultura e turismo che potrà realizzarsi".