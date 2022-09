Tra asfalto e sterrato: a Forlimpopoli la seconda edizione di Azzurra Duathlon

Il parco urbano “Luciano Lama” sarà il punto di partenza della seconda edizione di Azzurra Duathlon off-road, gara non competitiva di mountain bike e podismo che si svolgerà nel pomeriggio di sabato per iniziativa dell’Asd Polisportiva Azzurra di Forlimpopoli. Il ‘pronti via’ è fissato per le ore 16: gli atleti si cimenteranno prima con la mountain bike, affrontando un percorso misto asfalto-sterrato di 18 chilometri, mentre la seconda frazione sarà dedicata al podismo e prevede che venga coperta una distanza di 8 km, sempre su un percorso misto asfalto-sterrato. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Comune di Forlimpopoli e il Comitato Uisp di Forlì – Cesena.