Tra le dune del deserto del Sahara: Andrea Schiumarini al "Morocco Desert Challenge"

“Non limitare le tue sfide. Sfida i tuoi limiti.” Con questo slogan il Morocco Deset Challenge partirà venerdì per un’edizione 2023 che gli organizzatori hanno definito unica e da ricordare. Il rally raid, giunto alla decima edizione, presenta infatti un percorso nuovo che attraverserà il Marocco toccando la parte costiera per spostarsi verso l’interno ed attraversare alcune tra le zone più affascinanti del deserto del Sahara. Dune, piste sabbiose, tracciati tecnici e navigati, laghi salati e pianure africane saranno gli elementi distintivi del Morocco Desert Challenge 2023.

Al via ci sarà anche Andrea Schiumarini, pilota forlivese, che dopo aver concluso tre edizioni della Dakar, ha sentito il richiamo del Sahara, il deserto che lo ha visto muovere i primi passi nel mondo del motorsport ormai oltre 10 anni fa. Schiumarini apre così la sua stagione sportiva con l’appuntamento del Morocco Desert Challenge cercando nuovi stimoli e soprattutto nuove possibilità di confronto. "Avevo bisogno di sperimentare qualcosa di nuovo dopo la Dakar - dichiara il pilota romagnolo - e questa gara mi è subito piaciuta per il tracciato, che mi riporterà finalmente in Africa, dove il deserto ha veramente qualcosa di speciale".

Il Morocco Desert Challenge prevede infatti un programma di 8 prove speciali, che si svolgeranno dal 23 al 30 aprile, toccando anche alcuni dei luoghi iconici attraversati dalle prime edizioni della Parigi Dakar. Schiumarini sarà a bordo del Mitsubishi Pajero, preparato dall’officina meccanica GV4X4 di Forlimpopoli. Alla navigazione Ricky Rickler di RTeam, una presenza sempre costante nei programmi sportivi del pilota romagnolo. 2Cosa mi aspetto da questa prima gara del 2023? - conclude Schiumarini -. Di tornare a divertirmi sui tracciati che mi hanno fatto innamorare di questo sport. Per la classifica mi concentrerò subito dopo lo start della prima prova speciale".

Classe 1981, Schiumarini è un pilota ed un atleta al quale non piace fare la stessa curva due volte, per questo cresce con un unico e grande obiettivo: partecipare alle gare di rally raid più importanti. Tre presenze alla Dakar (2019, 2020 e 2022), diversi titoli nazionali ed europei fanno del suo palmares un percorso sportivo importante. Il Morocco Desert Challenge sarà l’occasione per tornare tra le dune del Sahara, dove tutto è iniziato e dove Andrea ha deciso che questo sport sarebbe stato parte della sua vita. “Ho imparato che nella vita come nello sport, è la forza di volontà ad essere l’elemento importante per raggiungere i risultati", le sue parole.

Cesare Gianfranco Rickler Del Mare, classe 1987 e per gli amici Ricky, dopo un passato da calciatore ha seguito la passione dei rally raid del padre Renato, fondatore di RTeam, la più importante struttura italiana specializzata nella gestione e nel noleggio di vetture da competizione per rally-raid in tutto il mondo. Ricky ha partecipato alle gare più importanti del settore con ben 5 presenze alla Dakar. “Ricky Rickler è un grande professionista - dichiara Schiumarini - e un grande amico che mi conosce bene e con il quale ho condiviso la maggior parte del mio percorso sportivo. Essere insieme per il Morocco Desert Challenge consoliderà ancora di più questo nostro rapporto basato sulla fiducia e sulla stima reciproca".

La storia del rally raid

Nato nel marzo del 2008 con il nome di Libya Desert Challenge si è subito imposto per il fascino dei paesaggi e la tecnicità dei percorsi. Dopo la Libia e la Tunisia dal 2013 il rally raid si sposta in Marocco. Un paese che grazie alle sue caratteristiche ha permesso la crescita dell’evento portando fino a 1000 partecipanti ad essere presenti all’appuntamento che unisce sport e spirito di unione tra i team. Per l’edizione 2023 gli organizzatori consigliano di allacciare bene le cinture, perché sarà l’anno del Morocco Desert Challenge