Ad un anno dall'alluvione il Giro d'Italia attraversa Forlì e celebra Ercole Baldini. Tutte le informazioni sulla viabilità

A due anni di distanza il Giro d'Italia torna a Forlì e lo farà 365 giorni dopo la tragica alluvione che ha colpito la città. Sarà la via Emilia la protagonista venerdì 17 maggio della tappa numero 13, da Riccione a Cento, per un totale di 179 chilometri. Si tratta di un percorso pianeggiante, con strade prevalentemente rettilinee con carreggiata di larghezza variabile, intervallate dai centri abitati dove sono presenti i consueti ostacoli al traffico. La partenza da Riccione è prevista alle 13, per poi entrare nella provincia di Forlì-Cesena nel comune di Savignano sul Rubicone intorno alle 13.42. Il gruppo prenderà lo svincolo per Cesena, arrivando alla città malatestiana in via Marconi tra le 14.02 e le 14.07.

Il gruppo proseguirà verso Forlimpopoli (tra le 14.15 e le 14.21), toccando poi Forlì (tra le 14.29 e le 14.37) con transito in viale Vittorio Veneto. Da Porta Schiavonia il giro proseguirà verso Faenza, con il traguardo volante di Villanova in memoria di Ercole Bandini, il “Treno di Forlì” scomparso all'età di 89 anni e vincitore della corsa rosa nel 1961, al chilometro 68+500 atteso tra 13.48 e le 14.47. La tappa toccherà poi Lugo, Conselice per poi lasciare la provincia di Ravenna ed entrare in quella di Bologna prima e Ferrara poi, dove è attesa la volata di Cento tra le 17.04 e le 17.26.

Le modifiche alla viabilità

La sospensione del traffico è programmata dalle 12 alle 15, dato che il transito dei corridori sarà preceduto da circa un’ora e trenta dal passaggio dei mezzi pubblicitari. Il percorso di gara prevede l’ingresso da Forlimpopoli lungo la via Emilia per poi attraversare viale Roma, Piazzale della Vittoria lato stazione (sarà libero quello dai giardini pubblici), viale Matteotti, viale Vittorio Veneto, via Pelacano, via Isonzo, Piazzale Schiavonia e viale Bologna, con i ciclisti che proseguiranno poi in direzione Faenza. A Villanova, davanti alla casa di Ercole Baldini, è fissato un traguardo volante.

"Il transito del Giro d’Italia porta ad una chiusura del traffico di tre ore - spiega il vice comandante Andrea Gualtieri - e cercheremo di mettere i cittadini nelle migliori condizioni per non avere disagi, organizzando prefiltraggi e consentendo nelle intersezioni, il passaggio quando ci saranno le strade libere e le possibilità di farlo. Da qualche giorno sono affissi i cartelli nelle vie in cui passeranno i ciclisti, dove dalle 12 alle 15 ci sarà il divieto di sosta, e da oggi distribuiremo in 350 punti sensibili volantini per permettere alle persone di organizzarsi. Oltre alla Polizia Locale, che avrà una quarantina di agenti comprese le pattuglie motociclistiche, ci saranno anche i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, la Polizia Provinciale e ovviamente i volontari che saranno almeno un’ottantina”.

La viabilità sarà anche modificata lungo la Tangenziale e nei pressi delle scuole, perché in quell’ora, è prevista l'uscita dalle scuole. Dalle 12 alle 15 sarà chiuso lo svincolo 9 su viale Roma da entrambe le direzioni e dalle 12 alle 15.30 la carreggiata verso Faenza con l’uscita obbligatoria allo svincolo quartiere San Benedetto. Per raggiungere Faenza si dovrà percorrere via Gorizia e la Lughese. Sempre allo stesso orario sarà chiuso lo svincolo del quartiere Cava in ingresso verso Faenza provenendo da via Padulli. Per quanto riguarda le scuole, dalle 12 ci sarà la chiusura di Piazzale della Vittoria: è possibile raggiungere i plessi scolastici unicamente da viale della Libertà accedendo da via Colombo, via Andrea Costa e via Marconi. Per la scuola di via della Grata, ci sarà l’accesso da viale Italia. I mezzi pubblici cambieranno orari e percorsi e le modifiche.

Così a Cesena

Per consentire lo svolgimento regolare e sicuro del passaggio della carovana del Giro D’Italia nel corso della mattinata di venerdì 17 maggio la viabilità sarà temporaneamente modificata dalle ore 11:30 alle ore 14:15. Nello specifico, dalle ore 11:15 alle ore 14:30 è prevista la chiusura della carreggiata in direzione sud della SS726 Tangenziale di Cesena (tangenziale) da Ponte Pietra fino al termine della SS726 Tangenziale con uscita obbligatoria allo svincolo 2 e contestuale chiusura del relativo ingresso in direzione sud. Contestualmente, dalle ore 11:30 alle ore 15:00 si procederà con la chiusura degli svincoli di uscita dalla SS 3 Bis Tiberina (E45) di Cesena Ovest, in entrambe le direzioni. L’autostrada non sarà interessata da alcuna variazione per questa ragione è consigliata per gli spostamenti da Cesena verso le altre città in entrambe le direzioni. Il Percorso di gara sarà presidiato da 50 agenti della Polizia Locale di Cesena con la collaborazione delle altre forze dell’ordine e di circa 90 volontarie e volontari la cui presenza è fondamentale al fine di assicurare un servizio completo alla città