Triathlon, il forlivese Mattia Ceccarelli 20esimo al campionato mondiale negli Stati Uniti: "Sono contento"

Mattia Ceccarelli, triatleta professionista, forlivese nativo di San Lorenzo in Noceto, classe 1988, tesserato con la squadra Overcome Team – Faenza; campione italiano 2019 di mezzo Ironman (1,9 km nuoto + 90 km bici + 21 km corsa), si è classificato 20esimo al Campionato Mondiale di 70.3 a St. George, Utah, USA, su distanza mezzo ironman. Il commento: “20esimo al mio primo campionato del mondo. Sono contento per come ho finito la gara, nuoto abbastanza buono, bici non al massimo a causa del freddo (ho impiegato molto tempo nella prima transizione perché avevo le mani completamente gelate). Finalmente una frazione corsa da incorniciare - almeno per i miei standard - con un bel finale in crescendo! Sono soddisfatto perché non ho mollato, e di corsa mi sono anche "quasi" divertito. Essere nei primi 20 del mondo non è poi così male”. Adesso inizia l’off season durante la quale si lavora per la prossima stagione".