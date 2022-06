Triathlon, storico risultato per Mattia Ceccarelli: il forlivese si qualifica per il campionato del mondo

Grande risultato per il forlivese Mattia Ceccarelli, triathleta professionista, che si è classificato terzo all'Ironman 70.3 che si è tenuto a Rapperswil, in Svizzera, nella distanza del mezzo ironman. L'atleta, 34 anni, tesserato nella Overcome Team di Faenza e già campione italiano 2019 di mezzo ironman, con questo piazzamento si è qualificato per il campionato mondiale 2022 che si terrà a fine ottobre nello Utah (Stati Uniti).

"Finalmente ce l'ho fatta, da 3 anni la inseguivo e finalmente è arrivata, la qualifica per il mondiale Ironman 70.3. Oggi era la mia ultima chance per quest'anno: al momento sarò l'unico italiano con i migliori 70 del mondo. Oggi mi sentivo tutt'altro che bene, una gara in difesa dal primo metro, concentrato per cercare di non strafare e tirare fuori ogni goccia di energia in corpo. Non è la mia migliore prestazione, ma quel conta è il risultato. Ce l'ho fatta, ancora non ci credo" ha detto il 34enne di San Lorenzo in Noceto