Trofeo Città di Forlì, attesa per l’ultimo atto dell’Adriatico Cross Tour

Preparativi agli sgoccioli per l’evento “ForCX” – Trofeo Città di Forlì. L’organizzazione procede intensa ed accurata come si conviene a una manifestazione che si rinnova per la 14°volta: tutto merito nel dietro le quinte dell’US Forti e Liberi – Zanetti Cicli del presidente Sergio Luci in sintonia con lo staff della Polisportiva Otello Buscherini nella persona di Matteo Leucci. Domenica Forlì torna alla ribalta ciclistica attraverso una manifestazione che, negli anni passati, ha sempre riscosso un notevole successo di consensi, sia di partecipazione alle gare che per l'affluenza del pubblico nella meravigliosa ed ampia cornice del parco Otello Buscherini.

L’evento ciclocrossistico forlivese, valevole anche per il campionato regionale FCI Emilia Romagna esordienti primo anno, è in grado di richiamare una presenza indubbiamente rilevante di atleti e di team provenienti da tutto il Centro-Nord Italia con l’obiettivo di conquistare la vittoria e i piazzamenti d’onore in seno al circuito all’Adriatico Cross Tour che attende i nuovi “eroi” dell’edizione 2023-2024. Di particolare rilievo lo spettacolare tracciato di circa 3 chilometri all’interno del parco forlivese, dove sono in fase di allestimento ostacoli artificiali e dossi, passaggi su tavole ed altri obbligati a piedi con l’aggiunta di una scalinata.L’attivissimo comitato organizzatore non farà mancare il sostegno e il divertimento ai più piccoli grazie all’evento promozionale Wild Child per tutti i bambini non tesserati, mettendo a disposizione bici e casco, nell’intento di farli divertire su un percorso sterrato in tutta sicurezza.

Nessuna variazione per quel che concerne il programma generale che prevede il ritrovo alle 8:00 in via Orceoli (Parco Buscherini), la gara di mountain bike dalle 9:00 alle 10:00 per tesserati UISP all’infuori dell’Adriatico Cross Tour; la prova percorso ciclocross dalle 10:00 alle 10:30; la prima partenza alle 10:30 dedicata agli juniores, alle donne e ai master di seconda fascia over 45 e di terza fascia over 54 (tempo gara 40 minuti), il secondo start alle 11:20 per élite, under 23 e i master di prima fascia under 45 (60 minuti), la terza partenza dedicata agli allievi alle 12:30 (durata 30 minuti); la conclusione con gli esordienti alle 13:10 (durata 30 minuti); la promozionale giovanile Wild Child alle 14:00; premiazione finale di tutte le gare e del circuito Adriatico Cross Tour dalle 14:30 in poi.