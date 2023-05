Mamanet, sesto Trofeo Città di Forlì: trionfa la scuola dell’infanzia "Santa Maria Ausiliatrice"

E’ stata la scuola dell’infanzia “Santa Maria Ausiliatrice”, con il team “Le Piantate”, ad imporsi nel 6° School Mamanet Trofeo Città di Forlì. Il torneo organizzato dall’AiCS Volley Asd in collaborazione con il comitato provinciale Aics Forlì-Cesena che domenica ha riunito 400 persone al Pala Marabini di San Martino in Strada: con 140 atlete sotto la rete, bambini e parenti in tribuna a fare il tifo. La disciplina sportiva, importata in Italia da Aics, che incrocia la pallavolo alla palla rilanciata ha, ancora una volta, conquistato tutti.

Nella rivincita della finale dello scorso anno al secondo posto sono arrivate le “Gin Toniche” in rappresentanza della scuola primaria “A. Focaccia” di San Martino in Strada. Al terzo posto la squadra della scuola primaria Tempesta e al quarto posto alla scuola primaria Bersani con la squadra “Generazione Z”. In tutto, erano ben 14 le squadre partecipanti, formate da mamme e insegnanti in rappresentanza di 14 scuole primarie e dell’infanzia cittadine. Una giornata di totale divertimento per tutti presenti in una festa che è andata ben oltre la componente di pura competizione.

Ogni squadra partecipante e la relativa associazione dei genitori - è stata premiata da Aics Forlì-Cesena con un buono del valore di 50 euro da donare alla scuola in materiale di cancelleria. A tutte le 140 partecipanti è andata la medaglia-ricordo di partecipazione e alle prime tre sono state consegnate anche le relative coppe. Alla consegna dei premi erano presenti il presidente nazionale di Aics Bruno Molea, la presidente provinciale Aics Catia Gambadori e Paolo Proscia vice Presidente AiCS Volley. Tutte le interessate potranno proseguire l’attività nei corsi gratuiti programmati da Aics Volley per vivere al meglio l’attività fisica in compagnia con un gioco altamente inclusivo adatto a tutte.