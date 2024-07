Trofeo Superpistard 2024, quarta prova al velodromo: torna la prova regina, quella della velocità

Giovedì, dalle ore 14:30, si torna in pista al Velodromo "G.Servadei" con il Gran Premio Ram Infissi, valido come quarta prova del Trofeo Superpistard 2024. Sotto il caldo sole di luglio e con le temperature sempre in crescendo, anche l'atmosfera al Velodromo forlivese inizia a farsi bollente. Dopo aver ospitato il “quartier tappa” della prima Granfondo romagnola in onore di Fabio Casartelli domenica scorsa, tornano i giovani atleti a gareggiare nella pista cittadina. Effettuato il giro di boa del trofeo, il ritorno per la quarta prova è in grande stile con la prova regina della pista: la Velocità.

Le cinque categorie in gara sono pronte a darsi battaglia durante l'arco della giornata: Esordienti, Donne Esordienti, Allievi, Donne Allieve e Juniores. Si comincia alle 14:30 con le qualificazioni nella prova di Velocità per Allievi e Donne Allieve. Le premiazioni sono previste per le ore 21:10-21:40. L’ingresso al Velodromo è, come sempre, libero e gratuito per tutti i visitatori. Sabato dalle 10 alle 12 vi sarà l’apertura del Velodromo dedicata ai cicloamatori. Per info, classifiche e programmi aggiornati, vi invitiamo a seguire le pagine social del Velodromo “G.Servadei”, Instagram e Facebook.