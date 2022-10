Tutti i numeri della Gran Fondo del Muraglione: trionfano Michela Bergozza ed Enrico Filippi

Si è chiusa con 457 partecipanti fra competitivi e non competitivi il 43esimo Giro del Muraglione (Prima Gran Fondo Avis Forlì - Primo Campionato Nazionale Avis - Prova Criterium Regionale GF Cicloturistiche Uisp) che il Gruppo Cicloturistico Avis Forlì col supporto di SC Forlivese e di Avis Comunale Forlì ha organizzato domenica con partenza e arrivo in Piazza Saffi su un percorso sviluppato sui meravigliosi scorci dell’Appennino Forlivese. Con Francesco Moser come testimonial hanno preso il via la campionessa del mondo cicloamatori Michela Bergozza, il pluricampione australiano degli anni ’70 e ’80 Denny Clark e gli ospiti, il professionista Matteo Malucelli e il dilettante Francesco Sarasini.

La soddisfazione degli organizzatori "è stata grande nel vedere la grande presenza di tanti atleti locali, ma anche di atleti emiliani e toscani che hanno voluto rendere onore a Sua Maestà “Il Muraglione”, la vetta che è stata il passaggio chiave del percorso lungo della gara competitiva". La vittoria della Gran Fondo percorso lungo (Rosso, come il Sangue) di 148 chilometri e oltre 2.000 metri di dislivello è andata fra gli uomini a Enrico Filippi della Vivo - Mg.K Vis - Dal che ha completato il percorso il 4 ore 2 minuti e 38 secondi alla media di 36,349 km/h; fra le donne si è imposta Michela Bergozza dell’Asd Scatenati che ha completato il percorso in 4 ore 33’24” alla media di 32,259 km/h.

La vittoria della Gran Fondo percorso medio (Giallo, come il Plasma) di 98 chilometri e circa 1.500 metri di dislivello è andata fra gli uomini in ex-aequo a Riccardo Spadazzi della Team Pasion Faentina e a Giulio Scopetani della Vitam-In Cycling Team Asd che hanno completato il percorso in 2 ore 40 minuti e 58 secondi alla media di 36,529 chilometri orari; fra le donne a Marisa Motta della Pro Cycling Asd, che ha completato il percorso in 3 ore, 19 minuti e 22 secondi alla media di 29,493 chilometri orari. Il Team Vitamina si è aggiudicato la vittoria del cicloraduno, mentre il Primo Trofeo Avis Nazionale è rimasto in casa, al Gruppo Cicloturistico Avis Forlì Asd.

Il Gruppo Cicloturistico Avis Forlì ringrazia "tutti coloro che hanno creduto nel progetto: la città di Forlì con la sua amministrazione, il Corpo di Polizia Locale e l’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese per tutto il supporto operativo ricevuto, tutti i volontari, quelli delle Avis di Forlì e di Ravenna, gli amici pugliesi delle delegazioni dell’Avis di Corato e di Bari e tutti coloro che hanno messo il loro impegno nella gestione della manifestazione, che non è stata sempre facile. Una menzione speciale va al gruppo dei volontari della Società Ciclistica Forlivese, che hanno supportato e gestito in maniera determinante tutta l’organizzazione e tutto lo svolgimento della manifestazione competitiva. L’obiettivo di enfatizzare la pratica sportiva come testimone di sano stile di vita che porta alla Donazione del Sangue è stato raggiunto. Ora si riparte con vigore per rendere l’appuntamento una Classica del calendario che deve diventare la Gran Fondo Avis Città di Forlì".