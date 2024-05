Tutto pronto al “Carlo Gotti” per il ventiquattresimo meeting di atletica senza barriere

Sabato il campo sportivo “Carlo Gotti” ospiterà il ventiquattresimo meeting di atletica senza barriere organizzato dall’associazione "Incontro Senza Barriere". Questa iniziativa rientra in "All4Games", progetto dedicato a giovani, sport e inclusione e animato da un largo partenariato capofilato dalla Provincia di Forlì-Cesena. La giornata avrà inizio alle 8 con l’accoglienza, a seguire vi saranno le gare, il cui inizio è previsto per le 9 e la fine per le 12, con premiazione di tutti i partecipanti. Alle 12:30, vi sarà poi un buffet a cui sarà possibile partecipare previa prenotazione. Le majorette accompagneranno e animeranno l’intera giornata.

Per l’evento sono state coinvolte alcune scuole superiori del territorio, tra cui: il Liceo scientifico indirizzo sportivo, il Liceo delle scienze umane e l’Istituto agrario.

L’incontro prevede diverse postazioni in cui si sfideranno in alcune discipline sportive gli atleti, suddivisi in 4 squadre che saranno stabilite sul campo. Le squadre saranno poi miste, composte da ragazzi abili e ragazzi disabili insieme perché il motto della giornata è "Si fa insieme e non si vince da soli”. Le competizioni in cui si sfideranno gli atleti saranno 100mt piani di corsa, la staffetta 4x50, il lancio del vortex o lancio della pallina e il salto in lungo. Grazie al contributo del progetto "All4Games" questa ventiquattresima edizione prevede una novità importante: oltre alle classiche sfide, vi sarà anche una sfida di calcetto.

L’associazione "Incontro Senza Barriere", affiliata al Centro Sportivo Libertas, alla Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale ed allo Special Olympics, dal 1997 propone nella città di Forlì attività sportive e ricreative per persone con disabilità, difficoltà di apprendimento, di relazione e motoria, promuovendo l’inclusione sociale. È possibile partecipare alla giornata chiamando il numero 3480064536