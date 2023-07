Uisp, i Campionati Nazionali Giovanili di Pallanuoto a Forlì: 20 squadre e 400 atleti da tutta Italia

Da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio si sono disputati a Forlì i Campionati Nazionali Giovanili Uisp di Pallanuoto. Un grande evento, con 20 squadre partecipanti provenienti da tutta Italia (per un totale di circa 400 atleti) fortemente voluto Marco Bandini, vice-presidente provinciale (di Forlì-Cesena) della Uisp.

Le 20 squadre partecipanti erano suddivise in 4 categorie: Under-14, Under-16, Under-18 e Under 20. Il “Team Liguria” ha conquistato il primo posto nella categoria Under-14, “Vigor Sport” negli Under-16, il “Centro Italia Nuoto” negli Under-18, ed ancora il “Team Liguria” si è affermata prima anche negli Under-20. Sono stati tre giorni di intense emozioni, dove si sono giocate partite ininterrottamente dal mattino alla sera in entrambe le vasche interne della piscina comunale di Forlì, un impianto molto apprezzato dagli ospiti, sia per le strutture sportive che per gli spazi ricreativi disponibili. La società di casa, Rari Nantes Romagna si è piazzata quarta tra gli Under-14 e terza sia tra gli Under-16 e gli Under-20. La manifestazione si è aperta con la sfilata, a bordo vasca, delle squadre partecipanti e con due momenti di spettacolo offerti, prima, dal gruppo Majorette Stelle d’Argento (della città di Forlì) e poi, a seguire, dal gruppo sbandieratori di Forlimpopoli.

La conclusione del torneo è stata invece animata dalle cerimonie di premiazione, a cui sono intervenuti Alessandra Ascari Raccagni, presidente del consiglio comunale di Forlì, Davide Ceccaroni, presidente provinciale della Uisp di Forlì-Cesena ed Elisa Fraboni, responsabile Uisp regionale (per l’Emilia Romagna) del movimento nuoto. Grande apprezzamento ha ricevuto anche lo staff degli allenatori e arbitri di Rari Nantes Romagna, per l’organizzazione dell’evento.