Un 2022 indimenticabile per il Circolo Tennis Villa Carpena: prestigioso riconoscimento per la presidente Angela Bonoli

Altro importante riconoscimento per il Circolo Tennis Villa Carpena. La presidente Angela Bonoli ha rievuto il prestigioso premio di “dirigente sportivo dell’anno” in riferimento a tutte le manifestazioni sia giovanili che professionistiche organizzate nel 2022, culminate con il Challenger Atp 125 vinto da Lorenzo Musetti.

"È stata una grande annata per il nostro circolo, sia a livello organizzativo che di risultati ottenuti dalla nostra Accademy gestita dal Maestro Alberto Casadei e dal presidente Roberta Capparelli, grandi risultati ottenuti in giro per l’Europa con Lorenzo Angelini e Carlo Alberto Caniato che alla fine della stagioni sono entrati nella lista dei migliori 150 giocatori del mondo nella classifica Under 18, oltre a questo Lorenzo Angelini con la nazionale di categoria si è aggiudicato la medaglia di bronzo ai Mondiali di Antalya in Turchia", afferma Bonoli.

Parlando dei Tornei Atp Challenger organizzati al Villa Carpena per i quali la città di Forlì si è meritata il titolo Tennis City, la presidente evidenzia come “questi tornei ci hanno garantito grande visibilità in tutta Europa. Per questo ringraziamo l’amministrazione comunale nella persona del vicesindaco Daniele Mezzacapo e della Regione Emilia-Romagna nella persona del Giammaria Manghi che sono sempre stati al nostro fianco. Devo ringraziare inoltre il mio vicepresidente Ferruccio Tassinari che è riuscito, in maniera eccellente, a coordinare le varie parti necessarie per far si che tutto andasse nella giusta direzione, istituzioni, sport e sponsor. Ed ora speriamo in un 2023 pieno di altre soddisfazioni".