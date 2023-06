Un'altra grande soddisfazione per Marko Daza: è campione europeo di Pole Sport Posa 2023

Un'altra grande soddisfazione per Marko Daza. Dopo esser salito ad inizio giugno sul gradino più alto del podio nel campionato italiano di Pole Sport Posa, il forlivese d'adozione si è laureato campione europeo di Pole Sport Posa 2023. Il campionato si è svolto a Bologna nella Palestra Corticella, dove hanno partecipato dodici nazioni. "E' stata una immensa emozione salire sul gradino più alto con la Bandiera dell'Italia - confessa Daza -. Per me ha un significato immenso dopo l'alluvione che ha colpito Forlì". E' la prima volta che il ballerino ha partecipato al campionato Europeo di Pole Sport. Il risultato, confessa, "è un premio per tutto l'impegno che ci metto quotidianamente negli allenamenti". Al fianco di Daza l'Asd Istop," Bianca Breschi e Enrico Traversi. Ringrazio ancora una volta alla mia Palestra Pole Art Academy Forlì e Pole Dance Virtude Bologna per il sostegno in ogni cosa - conclude -. Dedico ancora una volta tutto questo alla mia Forli e tutta l'Italia che piano piano inizia a conoscere di più il nostro sport".