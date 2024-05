Un campo da padel anche a Santa Sofia. E presto al centro sportivo riaprirà anche la piscina

“Vogliamo offrire a questo territorio un’opportunità in più, mettere un nuovo tassello nel mosaico di servizi offerti dalla nostra cooperativa sin dall’inizio”. Con queste parole Sebastiano Pepe, presidente della Società Rigenera di Santa Sofia, descrive l’apertura del nuovo campo da padel che verrà inaugurato sabato alle 15, presso la sede del centro sportivo di via Mascagni 6. Un luogo rilanciato dalla cooperativa per fornire alla comunità tante occasioni diverse per fare attività fisica.

La sede ospita già una sala pesi e diverse sale per corsi fitness, oltre alla piscina che verrà riaperta in tempi brevi. Il nuovo campo regolamentare, realizzato nell’area all’aperto adiacente alla struttura, sarà a disposizione di tutti coloro che abbiano voglia di cimentarsi in questo sport, divenuto una passione contagiosa anche in Italia. E per coloro che desiderano avvicinarsi al padel per la prima volta, la cooperativa organizzerà corsi di avviamento con insegnanti certificati all'inizio dell'estate, offrendo così un'opportunità di apprendimento e divertimento per tutti.

Per celebrare al meglio l’apertura, a partire dalle ore 15 si terrà un’esibizione di quattro giocatori di esperienza che mostreranno le loro abilità nel campo appena inaugurato, mentre tutto intorno l’area assumerà già una modalità estiva grazie allestimento di un tavolo da ping pong, un calcio balilla e un campo da calcio tennis. Tutte attrezzature che animeranno la struttura fino all’autunno.

Come tradizione per ogni inaugurazione, è previsto un rinfresco per celebrare questo nuovo traguardo, con brindisi benauguranti e musica curata dal DJ Ringo per vivacizzare l'atmosfera. La Coop Rigenera di Santa Sofia invita quindi tutti i residenti e gli appassionati di sport a partecipare a questo momento speciale e a scoprire il nuovo campo da padel, pronto ad accogliere momenti di gioco, divertimento e condivisione per tutti.