Un casco speciale per il gran finale di Dovizioso: il 34 del debutto, la prima vittoria in MotoGp e gli anni in Ducati

Andrea Dovizioso celebra il gran finale di carriera in MotoGp con un casco speciale. Per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini il pilota di Forlì è tornato anche a sfoggiare il 34, il numero che ha utilizzato nella prima parte di carriera nel Motomondiale prima di sbarcare in MotoGp, quando ha adottato il 4. Il casco racchiude cinque grafiche in una unica: quella del mondiale in 125cc conquistato nel 2004, quella della prima vittoria nella classe regina con la Repsol Honda nel 2008, quella del 2013 quando ha sposato il progetto Ducati, con il cavallo bianco e cavallo nero, quella del 2018 della vittoria a Misano ed infine quella del 2020, ispirata al mitologico cavallo bianco alato Pegaso. A realizzarla il grafico Roberto Marchionni.