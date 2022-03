Un futuro a stelle e strisce per Matteo Nannini: il forlivese debutterà nel campionato Nascar

Un futuro a stelle e strisce per Matteo Nannini. Il pilota forlivese disputerà infatti il campionato Arca Series, categoria propedeutica alla Nascar. Il Team Stange ha scelto il talento romagnolo per portare avanti un programma di crescita dedicato ai giovani con l’obiettivo di portare piloti non americani in Nascar facendoli partire appunto dall'Arca Series. "Sono molto entusiasta di fare il mio debutto nella Nascar (l'Arca Series fa parte della Nascar dal 2018, ndr) e correre negli Stati Uniti - sono le parole del 18enne -. Non vedo l'ora di acquisire più esperienza e sviluppare le mie abilità di corsa in una nuova auto, che mi renderà un pilota più poliedrico".

Nannini passerà quindi dalle ruote scoperte, dopo un 2020 e 2021 in Formula 3 con una bella parentesi la passata stagione anche in Formula 2. In F3, campionato anticamera della Formula Uno, il 18enne di Forlì è salito anche sul gradino più alto del podio in Gara 2 del Gran Premio d'Ungheria a Budapest, mentre a Barcellona aveva conquistato un bel terzo posto nella Feature Race, replicando lo stesso piazzamento conquistato l'anno precedente. Il debutto nell'Arca Series è previsto l’8 luglio a Mid-Ohio: guiderà una Ford Mustang numero 46 del Larry Clement Racing che, dopo questa serie di gare, venderà il team proprio a John Stange Junior.