Un nuovo bolide per la nuova stagione rallistica della coppia Ricciardi-Ranalli

Primo rally stagionale per l'equipaggio del Racing Team Le Fonti composto da Franco Ricciardi ed Erika Ranalli. Il duo ha scelto il 18esimo Benacvs Rally, in una stagione automobilistica che riserverà alla coppia tante novità. La prima è il passaggio dalla Peugeot 208 VTI in configurazione R2B alla nuova Peugeot 208 Rally 4, sempre con trazione anteriore. Tecnicamente la Peugeot 208 Rally 4 monta un nuovo kit specifico per la carrozzeria, cerchi Speedline da 15 o 17 pollici, sospensioni McPherson, freni più grandi e differenziale meccanico a slittamento limitato.



Il motore è inoltre più potente ed ha un turbo più grande. Si tratta del tre cilindri turbo da 1.2 litri PureTech della versione stradale ma messo a punto per competere nei rally, portato fino a 208 CV a 5.450 giri al minuto e 290 Nm di coppia massima a 3.000 giri al minuto. La nuovissima Peugeot 208 Rally 4 che hanno usato in questa gara è stata messa a disposizione da Baldon Rally - Rally Rent di Castelgomberto in provincia di Vicenza.

L'equipaggio romagnolo ha sfruttato la gara per prendere confidenza con la nuova vettura, cercando di trasmettere hai tecnici di Baldon Rally - Rally Rent le sensazioni di guida per le regolazioni raggiungendo un set up giusto per poter spremere al meglio la pepata francesina. Alla fine dei 65,68 chilometri delle sette prove speciali in programma hanno agguantato un buonissimo decimo posto della affollatissima classe RC4N con 35 partenti, archiviando la generale in trentaduesima posizione.